В Москве более 50% бывших ковидных стационаров вернулись к плановой работе

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более половины московских клиник, переформированных ранее в стационары для больных коронавирусом, вернулись к обычному режиму работы. Об этом заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Время" на Первом канале .

"Сейчас больше половины из тех клиник, которые были переведены в ковидные, уже работают в нормальном режиме , - сказал он. - Вся система московского здравоохранения весь этот сложный период прошедшего года работала стабильно, сохраняя объемы, необходимые для оказания помощи москвичам."

Также Собянин надеется, что ключевые массовые мероприятия в Москве в этом году состоятся, в том числе Урбанистический форум.

"Мы готовимся к активной фестивальной деятельности. Точно будет проведен Урбанистический форум Москвы, а что касается фестивалей, то будем смотреть и ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве. Надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся", - сказал Собянин.

Ранее пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы сообщила, что проведение Московского урбанистического форума было перенесено на лето 2021 года из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. МУФ пройдет с 1 по 4 июля 2021 года. Все запланированные мероприятия, выступления и исследования будут реализованы.

Московский урбанистический форум проводится ежегодно с 2011 года. Мероприятие дает возможность экспертам в области градостроительства, архитектуры и урбанистики наладить диалог, обменяться опытом и получить новые знания.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 115,7 млн человек, более 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 301 159 случаев заражения, выздоровел 3 885 321 человек, умерли 88 285. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.