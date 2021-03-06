В Коми начали подавать тепло в отключенные из-за повреждения теплотрассы дома

СЫКТЫВКАР, 6 марта. /ТАСС/. В Сыктывкарском поселке Краснозатонском в Коми, где грузовик повредил теплотрассу, в результате чего около 2 тыс. человек остались без теплоснабжения в 20-градусный мороз, начали подавать тепло. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Республики Коми Владимира Уйбы, который проинспектировал ход работ.

"В сыктывкарском поселке Краснозатонском ликвидируют последствия столкновения грузовика с теплотрассой, из-за чего часть населенного пункта осталась без отопления. Тепло в дома жителей поселка начало поступать", - говорится в сообщении.

На место выезжал глава региона Уйба. "Все оперативные бригады сейчас на месте. Приняли, на мой взгляд, единственно верное решение - делают напрямую врезку, без устройства арки. Без теплоснабжения осталось две тысячи человек, это 23 многоквартирных дома и девять частных домов. Сейчас задача номер один - восстановить теплоснабжение как можно быстрее. На месте работают несколько бригад. После восстановления трубопровода для подачи горячей воды будут смотреть, нет ли где-то порыва на следующем участке", - привела слова главы республики его пресс-служба.

Вечером 5 марта водитель грузовика повредил арочную теплотрассу в Краснозатонском. В результате 23 многоквартирных дома и девять частных временно остались без отопления. Виновный в произошедшем водитель установлен.

По данным ЦГМС Коми, днем 6 марта ожидается 14-16 градусов ниже нуля, ночью температура понижается в Сыктывкаре до 20-25 градусов мороза.