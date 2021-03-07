Постпред РФ в Вене рассказал об интересе представителей дипкорпуса к российским вакцинам

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Многие представители дипломатического корпуса в Вене, а также члены различных международных организаций проявили интерес к вакцинации российскими препаратами. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Многие коллеги из дипломатического корпуса в Вене, а также из местных международных организаций выразили заинтересованность в вакцинации российскими вакцинами", - написал он в Twitter. Ульянов добавил, что работа над этим вопросом ведется, но это "займет какое-то время (не меньше месяца)". Частично возможность вакцинации российскими препаратами будет зависеть от европейских властей, отметил он.

В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что начало процедуру последовательной экспертизы российской вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, одобрение EMA позволит обеспечить жителей ЕС вакциной "Спутник V" с июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что ряд государств ЕС уже одобрили применение препарата "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Этот препарат уже зарегистрировали 45 стран с общим населением свыше 1,1 млрд человек.