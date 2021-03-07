Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Хеды Саратовой

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала невосполнимой утратой для российского правозащитного сообщества смерть чеченской правозащитницы Хеды Саратовой.

"Правозащитница, безгранично преданная своему делу, Хеда Саратова всегда отстаивала правду и справедливость, стремилась к тому, чтобы права и законные интересы человека и гражданина неукоснительно соблюдались", - подчеркнула Москалькова в соболезнованиях, текст которых опубликован в воскресенье на официальном сайте омбудсмена. По ее мнению, "уход Хеды Саратовой - невосполнимая утрата для всего российского правозащитного сообщества".

Москалькова выразила глубокие соболезнования родным и близким Саратовой.

Ранее министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что правозащитница, член Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Саратова умерла после продолжительной болезни.