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Уинфри уточнила, что королева Елизавета II и принц Филип не обсуждали цвет кожи правнука

Как отметила телеведущая, принц Гарри отказался назвать имя представителя королевской семьи, который выражал обеспокоенность цветом кожи его будущего ребенка

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип не имели отношения к разговорам в королевской семье относительно цвета кожи будущего ребенка принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом заявила в понедельник в эфире телеканала CBS американская телеведущая Опра Уинфри, которая брала интервью у герцога и герцогини Сассекских.

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По ее словам, сам Гарри отказался назвать имя представителя королевской семьи, который выражал обеспокоенность цветом кожи его будущего ребенка, однако дал понять, что это была не королева Елизавета и не принц Филип. "Он не сказал мне, кто это был, но он хотел, чтобы я была в курсе на случай, если у меня будет возможность рассказать об этом, что это были не его бабушка и не его дед, что они не принимали участие в этих разговорах", - пояснила Уинфри.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей вышло в эфир CBS в воскресенье вечером. Во время беседы герцогиня Сассекская рассказала, что была шокирована "разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ее сына Арчи, когда он родится. Кроме того, она подчеркнула, что во время беременности буквально была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи, а также СМИ и соцсетями. По воспоминаниям герцогини, она "просто не хотела больше жить", и это "была весьма явная, реальная, пугающая и постоянная мысль". Маркл также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".

Из Лондона в Санта-Барбару

Принц Гарри и его супруга объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость больше года назад. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, после чего пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

В настоящее время супруги живут в приобретенном ими доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка. В интервью CBS пара уточнила, что у них будет дочка.

Ранее в британских газетах появились сообщения о том, что до разрыва герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей у Меган Маркл возникали многочисленные конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. В Букингемском дворце пообещали провести расследование в связи с прозвучавшими обвинениями, а представители герцога и герцогини решительно их отвергли, назвав ложными и связав момент появления публикаций со скорым выходом интервью.

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