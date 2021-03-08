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Ракова заявила, что антитела к коронавирусу у нее исчезли через полгода после вакцинации

Однако, по словам заммэра Москвы, у нее сформировался Т-клеточный иммунитет
Анастасия Ракова Пресс-служба социального комплекса Правительства Москвы
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Анастасия Ракова
© Пресс-служба социального комплекса Правительства Москвы

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что количество антител к коронавирусу снижалось в ее крови до исчезновения в течение полугода после вакцинации, но при этом сформировался Т-клеточный иммунитет.

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"У меня на сегодняшний день нет уже антител [к коронавирусу], но у меня есть Т-клеточный иммунитет <...> Лично у меня - у каждого по-разному - [антитела исчезли в течение] где-то около полугода", - сказала она в интервью журналисту Антону Красовскому на Youtube-канале "Антонимы".

Ракова добавила, что титр нейтрализующих вирус антител после вакцинации достиг уровня 1:3 200.

На вопрос журналиста о том, почему представители власти склонны не заявлять публично о факте своей вакцинации, Ракова ответила, что это выбор и личное право каждого человека. "Кто-то делает публично, кто-то не делает публично. Публично делал вакцинацию [министр обороны РФ Сергей] Шойгу. Какие-то другие делали непублично", - пояснила она.

Вице-мэр также рассказала, что вакцинировалась препаратом "Спутник V", разработанным Национально-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Ранее Ракова сообщила, что более 700 тыс. москвичей вакцинировались от коронавируса.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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