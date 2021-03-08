Ракова заявила, что антитела к коронавирусу у нее исчезли через полгода после вакцинации

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что количество антител к коронавирусу снижалось в ее крови до исчезновения в течение полугода после вакцинации, но при этом сформировался Т-клеточный иммунитет.

"У меня на сегодняшний день нет уже антител [к коронавирусу], но у меня есть Т-клеточный иммунитет <...> Лично у меня - у каждого по-разному - [антитела исчезли в течение] где-то около полугода", - сказала она в интервью журналисту Антону Красовскому на Youtube-канале "Антонимы".

Ракова добавила, что титр нейтрализующих вирус антител после вакцинации достиг уровня 1:3 200.

На вопрос журналиста о том, почему представители власти склонны не заявлять публично о факте своей вакцинации, Ракова ответила, что это выбор и личное право каждого человека. "Кто-то делает публично, кто-то не делает публично. Публично делал вакцинацию [министр обороны РФ Сергей] Шойгу. Какие-то другие делали непублично", - пояснила она.

Вице-мэр также рассказала, что вакцинировалась препаратом "Спутник V", разработанным Национально-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Ранее Ракова сообщила, что более 700 тыс. москвичей вакцинировались от коронавируса.