Ирина Алферова пожалела мужчин, обвиненных активистками движения #MeToo

"Я за мужчин. Все эти движения - катастрофа. Скоро уничтожат последних оставшихся мужчин. <…> Пусть ухаживают, будут мужественными", - сказала Алферова.

Актриса вспомнила, как еще в советское время приезжие девушки завидовали тому, как умеют ухаживать русские мужчины. "Помню, в институте у нас учились девочки из Прибалтики. Я их спрашивала, поедут ли потом к себе? Они говорят: "Да, у нас хорошо все. Но не очень хочется: у вас такие мужчины! Чувствуешь себя женщиной. У нас совсем другие мужчины". Я очень ценю, что мужчины и женщины разные", - подчеркнула она.

Алферова считает, что для творчества на сцене или в кадре необходимо уважительное отношение за их пределами. По ее словам, именно такое сформировал в театре "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз. "Ощущение, что к тебе относятся с уважением, никак тебя не ущемляют. Ты и играешь по-другому", - подчеркнула она.

Глобальное движение #MeToo началось с твита актрисы Алиссы Милано, опубликованного в октябре 2017 года. Она призвала всех, кто когда-либо сталкивался с сексуальными домогательствами, ответить на ее пост словами "я тоже" (me too). С тех пор миллионы людей использовали хештег, чтоб рассказать о своем опыте.

Твит Милано был вызван резонансным скандалом вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Порядка 90 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, а часть из них сообщила и о попытках изнасилования.