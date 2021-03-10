В МВД пояснили механизм выезда детей за рубеж с одним из законных представителей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Замглавы МВД России Игорь Зубов пояснил, как будет осуществляться механизм вывоза за рубеж детей и подростков одним из его законных представителей в случае принятия соответствующего законопроекта.

"Любой законный представитель подает заявление в наше миграционное подразделение, наше миграционное подразделение ставит на соответствующий автоматизированный учет, информируется погранслужба и, собственно, на этом все заканчивается", - сказал он в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме.

При этом Зубов отметил, что информирование второго родителя в случае принятия соответствующего законопроекта не предусматривается, поскольку в большинстве случаев установить его нет возможности или для этого требуются серьезные затраты. Вместе с тем, по его словам, в том случае, если второй родитель напишет заявление о запрете вывоза ребенка за границу, то он попадет в базу, где будет видно - есть запрет на его вывоз или нет, вывезти его не получится.

Замглавы МВД подчеркнул, что в целом конфликтных ситуаций с вывозом детей не много - около 2 тыс. в прошлом году, при этом открытых конфликтов, когда привлекается внимание общественности, единицы. Тем ни менее, такие ситуации есть, подчеркнул Зубов. "Закон снимает огромное количество конфликтных ситуаций, препятствует вывозу детей, наших детей за границу", - добавил он.

Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому для выезда из РФ несовершеннолетнего гражданина вместе с его законным представителем достаточно будет отсутствия выраженного несогласия со стороны другого представителя, при этом предусматривается право представителя заявить о таком несогласии и отозвать его во внесудебном порядке.