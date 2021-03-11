В Токио заявили, что для экспорта "Спутника V" в Японию нужны клинические тесты

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Экспорт какой-либо вакцины от коронавируса в Японию или же ее производство возможны в случае проведения успешных клинических испытаний на японской территории, в отношении препарата российского производства "Спутник V" таких планов пока нет. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Что касается вакцины "Спутник V", то у меня нет информации о том, что на территории Японии проводятся или будут проводиться ее клинические испытания", - сказал он. По его словам, это требование предъявляется ко всем вакцинам от коронавируса, которые могут быть экспортированы или произведены в Японии.

В среду посол РФ в Токио Михаил Галузин заявил, что власти России предлагают правительству Японии экспортировать в страну российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", а также передать технологии для ее производства на японской территории. Генсек японского кабмина подтвердил, что обмен информацией на этот счет был ранее осуществлен между Минздравом Японии и посольством РФ.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в настоящее время зарегистрирован во многих странах. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.