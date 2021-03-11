На третьей линии метро Петербурга восстановили движение поездов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Движение поездов по Невско-Василеостровской (третьей) линии петербургского метро, которое было ограничено из-за задымления на станции метро "Маяковская" и большого пассажиропотока, восстановлено. Об этом сообщили в четверг в Telegram-канале подземки.

"В 09:34 все станции третьей линии работают в обычном режиме, движение по ней осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в пресс-службе городской подземки, утром в четверг на станции метро "Маяковская" произошло задымление. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, эвакуация на станции не проводилась, в результате происшествия никто не пострадал.

С 08:59 движение на участке от станции метро "Василеостровская" до станции "Площадь Александра Невского 1" было остановлено, станции "зеленой" ветки были закрыты для входа пассажиров.