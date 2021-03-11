В 50% проверенных Росздравнадзором организаций паллиативной помощи выявили нарушения

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Росздравнадзор в 2020 году провел 82 проверки медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь, и выявил нарушения в 50% из них. Об этом сообщила в четверг заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина.

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"Нами в прошлом году были проведены 82 проверки медицинских организаций, оказывающих [паллиативную] медицинскую помощь. И в результате проверок были выявлены нарушения обязательных требований охраны здоровья граждан в 41 организации, это где-то 50% от числа проверенных государственных, федеральных, муниципальных [организаций] и организаций частной формы собственности", - сказала она на круглом столе в ТАСС, посвященном развитию в России системы эффективной паллиативной помощи и отношению россиян к "медицине милосердия".

По словам Серегиной, из 82 проверок 37 были внеплановыми. При этом 31 нарушение было зафиксировано в порядке организации оказания паллиативной помощи, а 19 - по другим требованиям в сфере охраны здоровья граждан, получающих такую помощь. Кроме того, в 35 субъектах России выявлены факты простоя медицинского оборудования, поставленного в рамках ведомственной целевой программы по развитию системы оказания данного вида помощи.

По данным Росздравнадзора, на 31 декабря 2020 года в России насчитывается 2 234 медицинских организаций, оказывающих медицинскую паллиативную помощь, а 374 из них - детские.

В России более 1,2 млн человек нуждаются в паллиативной помощи. В прошлом году правительством был подписан план мероприятий по повышению качества и доступности паллиативной медицинской помощи до 2024 года.