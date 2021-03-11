Берлускони высказался за применение "Спутника V"

"Чрезвычайная санитарная ситуация может быть разрешена только при вакцинации большей части населения, и это должно быть сделано до лета. Наконец Pfizer подтвердил выполнение всех своих обязательств. Есть хорошие перспективы на [использование] других вакцин, а также российского "Спутника", который высоко оценивается специалистами", - написал Берлускони в четверг в Facebook.

Он отметил, что в Италии могут вводить по 500 тыс. доз в день благодаря координации государственных и частных медицинских учреждений, военных и гражданских структур.

Как корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель 84-летнего политика, пока ему не требуется прививка, поскольку у Берлускони есть антитела к коронавирусу после перенесенного в сентябре вызываемого им заболевания. Высший институт здоровья рекомендовал прививать переболевших ковидом одной дозой вакцины в период от трех до шести месяцев после выздоровления.

За применение "Спутника V" с учетом подтвержденных специалистами эффективности и безопасности препарата высказывается лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, а также целый ряд представителей властей разных регионов, включая столичную Лацио.

Ранее было объявлено, что "Спутник V", согласно соответствующему соглашению Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с швейцарско-итальянской компанией Adienne Pharma & Biotech (Лугано), будет производиться на предприятии компании на севере Италии. Пока Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не одобрит препарат, его использование на территории ЕС невозможно. Однако производство возможно и без одобрения европейского регулятора для экспорта в страны, где вакцина применяется. Таких насчитывается более 40, включая Венгрию и Словакию, которые одобрили препарат в одностороннем порядке.