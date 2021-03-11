Первый вице-премьер Чехии выступил против использования в стране "Спутника V"

ПРАГА, 11 марта /ТАСС/. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии, председатель национального Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций и лидер Чешской социал-демократической партии Ян Гамачек считает нецелесообразным использование в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

"В интересах действующей системы [вакцинации населения] является то, чтобы в ней остались только одобренные к применению [в Евросоюзе] вакцины, - заявил Гамачек в четверг в интервью пражской интернет-радиостанции "Список-новости". - Думаю, что данную систему полностью уничтожило бы попадание в нее незарегистрированной [Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)] вакцины. Это бы поставило под угрозу темпы вакцинирования в Чехии".

Вице-премьер сказал, что "уверен в том, что после одобрения [ЕМА] применение ["Спутника V" в Чехии] все равно было бы проблемой, потому что к вакцине возникло [крайне] спорное отношение". Одновременно он допустил, что властям следует найти способ "предоставить "Спутник V" тем, кто любой ценой хочет [привиться российским препаратом]".

Высшее чешское руководство, по словам Гамачека, должно было бы сосредоточить свою энергию на поиске для жителей Чехии дополнительного объема зарегистрированных в ЕС вакцин, а не направлять ее на переговоры с российской стороной о покупке "Спутника V".

Политик считает, что президент Чехии Милош Земан оказывает "большое давление" на правительство с целью реализации планов покупки республикой российской вакцины. "Конечно же, господин президент имеет право на собственное мнение, но это уже слишком. Это в итоге, чего боюсь, могло бы усложнить процесс вакцинации [в Чехии]", - сказал Гамачек.

В Чехии вакцинация "Спутником V", по его словам, не начнется без регистрации в ЕМА, если даже в республику поступит какая-то партия данного препарата. Власти страны примут решение о возможной покупке российской вакцины только после ее одобрения к применению в Евросоюзе.

Минздрав отказал в разрешении "Спутнику V"

Накануне министр здравоохранения Чехии Ян Блатный отказал в разрешении на использование в стране "Спутника V" без предварительной регистрации в EMA.

Между тем Земан в среду в интервью пражскому интернет-изданию "Парламентская газета" подчеркнул, что предложит премьеру Андрею Бабишу отправить в отставку Блатного из-за противодействия планам закупок "Спутника V". Глава кабмина, комментируя эти слова главы государства, сказал, что не планирует проводить изменений в составе своего правительства.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Ее уже прошли 948 144 жителей. В страну с населением 10,46 млн человек поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.