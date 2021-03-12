ВОЗ призывает продолжать использовать вакцину компании AstraZeneca

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе рекомендует продолжать использовать вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca. Об этом заявила в пятницу на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, комментируя информацию о том, что ряд стран Европы приостановили использование этого препарата на фоне появления данных об образовании тромбов у привившихся.

"У нас есть система информирования, и мы работаем со всеми национальными и региональными надзорными органами, - заметила она. - Кроме того, у нас есть комитет по безопасности вакцин, который уже занимается оценкой сведений, полученных от европейских стран".

Позиция ВОЗ на данном этапе, подчеркнула Симао, заключается в том, что "вакцинация с использованием этого препарата может продолжаться". "Предварительные сведения не указывают на причинно-следственную связь", - подчеркнула эксперт. По ее данным, число тромбоэмболитических осложнений в период вакцинации не превышает число таких осложнений в обычные времена.