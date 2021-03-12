В Портленде участники беспорядков пытались поджечь здание суда

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Участники акции протеста в ночь на пятницу в городе Портленде (штат Орегон) на западном побережье США пытались поджечь здание федерального суда, полиции для их разгона пришлось применить слезоточивый газ. Об этом сообщает в пятницу местный телеканал KGW .

Акции протеста начались в Портленде вечером в четверг. Протестующие, в том числе представители движения Black Lives Matters (BLM, "Жизни темнокожих имеют значение") прошли к зданию федерального суда в центре города, от которого накануне убрали проволочный забор. Окна при этом остались закрыты деревянными щитами. Именно их начали поджигать протестующие. В ситуацию вмешалась полиция, дважды оттеснявшая участников акций протеста от здания суда. Тогда же, по данным полицейского управления Портленда, один из них был задержан.

По информации СМИ, с наступлением темноты протестующие стали действовать активнее, им удалось поджечь несколько заслонов. Вышедшие из здания полицейские применили слезоточивый газ, оттеснив участников акции на несколько сотен метров.

В соцсетях распространяются видеозаписи событий, на основании которых пользователи утверждают, что в разгоне вместе с полицейскими Портленда принимали участие сотрудники федерального министерства внутренней безопасности, а противостояли им, помимо BLM, также представители различных "антифашистских" движений. Полиция пока не предоставила официальной информации о событиях ночи, но предупредила, что отслеживает информацию о планируемом продолжении массовых акций на выходных.

Портленд в прошлом году стал одним из центров протестного движения в США. Предыдущие крупные беспорядки произошли здесь в день инаугурации президента Джо Байдена 20 января.