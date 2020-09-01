{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Американское гражданское ополчение: помощь полиции или эскалация насилия?

© Jeremy Hogan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Вооруженные люди все чаще появляются на акциях Black Lives Matter для обеспечения порядка

На фоне протестов, которые охватили американские города после убийства Джорджа Флойда, вооруженные граждане стали собираться в ополчения для охраны порядка. По их словам, они защищают свои города от вандалов и мародеров, но речь может идти и об идеологическом противостоянии. За последнюю неделю между протестующими и ополченцами произошло два конфликта с применением оружия и жертвами. 

30 августа в городе Портленд (штат Орегон) произошли столкновения между активистами Black Lives Matter и сторонниками Дональда Трампа. В результате неизвестные застрелили человека, который, по данным газеты The New York Times, принадлежал к крайне правой группе Patriot Prayer. Местные СМИ пишут, что рядом с телом было найдено камуфляжное снаряжение с голубыми полосками — знак сторонников полиции и активистов Blue Lives Matter.

На прошлой неделе 17-летний Кайл Риттенхаус прибыл в город Кеноше (штат Висконсин), чтобы защитить местный бизнес и государственное имущество от погромов и протестующих. С собой он взял полуавтоматическую винтовку AR-15, из которой и застрелил двух человек и ранил еще одного. Теперь ему может грозить пожизненное заключение.

Протесты в Кеноше

Беспорядки в городе начались после того, как 23 августа местная полиция не менее семи раз выстрелила в спину 29-летнему безоружному афроамериканцу Джейкобу Блейку. Мужчину удалось спасти, но пока он парализован ниже пояса. Из-за действий полиции Кеноше охватила волна антирасистких выступлений, которая быстро переросла в погромы. Участники беспорядков выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, повредили систему освещения городских улиц.

Ситуацию комментировал лично президент США Дональд Трамп, направивший в Кеноше 26 августа 1 тыс. бойцов национальной гвардии, сотрудников ФБР и федеральных маршалов. 

До этого местной полиции вызвались помочь вооруженные добровольцы из числа гражданских. Одним из них и был Риттенхаус, специально прибывший в город из Антиоки (штат Иллинойс), который находится в 32 км. В этом городе его и задержала полиция. Риттенхаусу предъявили обвинения в преднамеренном убийстве первой степени, согласно которому он "бежал из Висконсина в попытке скрыться от правосудия".

Провокация или самооборона

О юноше, застрелившем двух человек, пока известно немного. Судя по его странице в Facebook (сейчас удалена), он участвовал в  кадетской полицейской программе для детей и увлекался оружием. На фотографиях он позирует с винтовкой, а в публикациях поддерживает прополицейское движение Blue Lives Matter. Как сообщает BuzzFeed, молодой человек является сторонником Дональда Трампа и даже посещал его митинг в штате Айова 30 января. Неправительственная организация ADL, которая отслеживает экстремистов в интернете, не нашла связей подростка с радикалами.

"Люди страдают, и наша работа — защищать этот бизнес, а часть моей работы — также помогать людям", — сказал Риттенхаус консервативному сайту Daily Caller незадолго до инцидента.

В соцсетях распространились видео, где молодой человек и другие вооруженные люди патрулируют городскую парковку. На камеру попал и момент стрельбы. Сначала на записи видно, как за Риттенхаусом гонится один из протестующих, в которого мнговением позже и стреляет молодой человек, затем он звонит по телефону и говорит, что "кого-то убил". На другом видео (уже после первого убитого) к сбитому с ног Риттенхаусу бегут несколько протестующих, после чего тот открывает по ним огонь. 

На эту тему
Black Lives Matter и системная дискриминация. Отвечаем на главные вопросы о расизме в США

Видео вызвало в Сети множество споров, одни считают, что подросток защищался, другие уверены, что для убийства людей не было оснований. С этими кадрами теперь работает полиция. Жертвами Риттенхауса стали 36-летний местный житель Джозеф Розенбаум (первый убитый) и 26-летний Энтони Хабер из Силвер-Лейк (вторая жертва). Еще один — 36-летний Гайге Гросскройц — получил ранение, но его жизни ничего не угрожает. Важно отметить, что, когда он преследовал Риттенхауса, в его руке был пистолет.

Ведущий Fox News Такер Карлсон, консервативный журналист Энн Коултер и многие другие публичные фигуры выступили в защиту Риттенхауса, который, по их мнению, в одиночку остановил беспорядки.

Вооруженные добровольцы

Шериф округа Кеноше Дэвид Бет подтвердил, что стрелявший, скорее всего, был членом одной из вооруженных групп, которые накануне предлагали правоохранителям помощь в защите города. Полиция отказалась сотрудничать с добровольцами, но они все равно явились к месту протестов. На видео попал момент, как один из полицейских бросает им бутылку воды. 

Незадолго до этого в Facebook появилась группа, которая призывала всех людей с оружием "защитить город (Кеноше —- прим. ТАСС)" от участников беспорядков. На утро после инцидента в ней было около 3 тыс. участников. Вскоре ее заблокировали за нарушения правил соцсети. Сейчас специалисты Facebook проводят внутреннее расследование из-за поздней реакции и удаляют аналогичные сообщества. Компания неоднократно получала жалобы от пользователей на такие страницы, где, согласно обращениям, открыто призывают к насилию.

На эту тему
"Вы покидаете США". Как в центре Сиэтла появилась "автономная зона"

На фоне беспорядков, которые охватили американские города после убийства Джорджа Флойда, все больше вооруженных граждан начали собираться в ополчения для охраны порядка. Такие группы есть в больших мегаполисах вроде Чикаго и в местах поменьше, вроде городка Омак (штат Вашингтон). В Нью-Мексико действует группа "Гражданская гвардия Нью-Мексико", которая реагирует на беспорядки и грабежи. 

Как правило, в эти отряды вступают оружейные активисты или члены различных стрелковых ассоциаций. Многие из них сторонники полиции или ее бывшие сотрудники. Нередко это члены крайне правых групп вроде Boogaloo, Oath Keepers и Three Percenters, которые призывают людей вооружаться и готовиться к гражданской войне. По их мнению, к этому страну толкают активисты Black Lives Matter и "Антифа".

Как много таких групп действует на территории США, сказать однозначно сложно. По некоторым данным, их несколько сотен, и в последние годы они становятся все популярнее. 

Не лучшая защита

Вторая поправка американской конституции гарантирует гражданам свободное владение оружием. В некоторых штатах его можно открыто носить в публичных местах, как, например, в Юте, где действует одно из самых организованных ополчений страны — Utah Citizens’ Alarm — под руководством бывших военных и полицейских. 

На эту тему
Трамп хочет признать "Антифа" террористами. Что нужно знать об этом движении

Из-за него местные сторонники Black Lives Matter начали отменять протесты и шествия. По мнению активистов, неизвестные люди в бронежилетах и с винтовками только провоцируют конфликты, которые в любой момент грозят обернуться жертвами.

Такое уже случалось, причем не только в Кеноше. В середине июня кандидат в городской совет Альбукерке Стивен Рэй Бака выстрелил в участника демонстрации против полицейского насилия. Он и ополченцы из "Гражданской гвардии Нью-Мексико" защищали статую испанского конкистадора Хуана де Оньяте, которую толпа пыталась снести с постамента. Между протестующими и ополченцами произошла потасовка, началась стрельба. Получившего несколько пулевых ранений мужчину удалось спасти. 

В самой полиции США к ополченцам относятся скорее положительно, хотя и признают, что их действия могут спровоцировать насилие. Во время протестов в Кеноше на видео попал момент, где полицейские благодарят вооруженных молодых людей за помощь, но все же просят их разойтись. 

За две недели до стрельбы в Альбукерке в интернете распространился ролик, где городская полиция на одном из протестов выражает слова поддержки людям с оружием и в тактическом снаряжении. А на этом видео сотрудник полиции из Калифорнии стоит в оцеплении с нашивкой ультраправой группировки Oath Keepers на жилете, у которой также есть свои отряды добровольцев. То, что застреливший двух человек Кайл Риттенхаус, спокойно прошел мимо полиции с винтовкой на шее и поднятыми руками и отправился домой, также косвенно подтверждает, что силовики не видят в ополченцах угрозы. Вооруженных граждан поощряют не только правоохранители, но и власти на разном уровне. 

На эту тему
Вниз с пьедестала: Америка избавляется от Колумба

Бывали случаи, когда заявления официальных лиц появлялись в группах оружейных активистов в Facebook. Сами ополченцы также рассказывали о прямом сотрудничестве с полицейскими. На одной из страниц антиправительственной группы Three Percenters в Facebook говорилось, что ее отделение в Юте координировало с правоохранителями из Солт-Лейк-Сити создание защитного периметра вокруг полицейского участка. 

Несмотря на то что в беспорядках в стране президент Трамп обвиняет "левых экстремистов", полиции приходится пресекать радикальные действия и по другую сторону баррикад. 

К примеру, 2 июня федеральные прокуроры Невады выдвинули обвинения троим членам движения Boogaloo. Один резервист и двое ветеранов вооруженных сил якобы направлялись в центр Лас-Вегаса с канистрами и коктейлями Молотова с целью устроить поджог в публичном месте, чем пытались скомпрометировать активистов BLM. 

15 июня прокуратура Калифорнии предъявила обвинение сержанту ВВС США (также участник Boogaloo) в убийстве офицера ФБР возле здания суда в Окленде. Ему предъявили отдельное обвинение за убийство заместителя шерифа в округе Санта-Крус. 

Таким образом, несмотря на образ защитников, гражданские ополченцы далеко не всегда беспристрастны к протестующим и лояльны полиции. Часто, выходя на улицы, они руководствуются своими политическими или идеологическими мотивами — например, разжигание гражданских и межрасовых конфликтов.

Вторая поправка против первой

Согласно докладу Института исследований и образования в области прав человека, с середины мая по начало июня эксперты насчитали около 200 появлений вооруженных ополченцев на различных протестах в городах США.

На эту тему
"Тонкая синяя линия": устоит ли полиция США?

Эти же группы активно выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, а в начале года угрожали устроить штурм Капитолия в Ричмонде (штат Вирджиния), протестуя против поправок, ужесточающих контроль за оборотом оружия. В обоих случаях Дональд Трамп выражал им поддержку.

Джейсон Стивенс, член Американского союза гражданских свобод штата Юта, указывает на исторический контекст, сравнивая происходящее с 1960-ми годами, когда вооруженные группы, ополченцы, местные отделения ку-клукс-клана, советы белых граждан, организации, как официальные, так и неофициальные, взяли на себя обязанность защищать то, что они считают своими правами и собственностью. Для этого они использовали угрозы и систематическое запугивание цветного населения. 

"Я не говорю, что это то, что происходит здесь, но с учетом контекста, если вы протестующий и видите, что такие отряды появляются на вашем митинге, то это воспринимается как запугивание и угроза", — отмечает он.

На эту тему
Банды, перестрелки и наркоторговля. Как "Город ветров" Чикаго превратился в "Чирак"

Эксперты указывают, что акции с демонстрацией оружия в первую очередь угрожают свободе самовыражения — первой и ключевой поправке американской конституции.

"Если право на ношение оружия преобладает над правом на свободу слова, это может стать поводом для беспокойства", — считает доктор Роннелл Андерсен Джонс, профессор права в Университете Юты. Наша конституционная доктрина еще не имела возможности по-настоящему задуматься над тем, как присутствие оружия влияет на свободу самовыражения". 

Сложившаяся ситуация привела к тому, что оружие все чаще появляется и в руках активистов BLM, которые берут его с собой для обеспечения личной безопасности. 

Дмитрий Беляев           

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия COVID-19Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Кризис на Украине
Украина с 1 сентября изменила режим пропуска через линию соприкосновения в Донбассе
По информации погранслужбы, ежедневный пропуск автомобилей будет осуществляться только через КПП "Станица Луганская"
Читать полностью