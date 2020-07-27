Банды, перестрелки и наркоторговля. Как "Город ветров" Чикаго превратился в "Чирак"

Президент США Дональд Трамп пообещал направить федеральные силы в крупные американские города, где, по его мнению, наблюдается разгул преступности. Одним из них стал Чикаго, жители которого давно называют его не иначе как "Чирак". Рассказываем, что происходит в городе и почему американский президент считает, что именно туда нужно возвращать "закон и порядок". Участники траурной церемонии на юге Чикаго уже расходились по домам, когда из проезжающего мимо черного Chevrolet Malibu по ним открыли огонь. Неизвестные стреляли до тех пор, пока их автомобиль не врезался в припаркованную на соседней улице машину. Гости похорон принялись стрелять в ответ, но всем троим нападавшим все равно удалось скрыться. Ранения получили 15 человек, их возраст колеблется от 21 года до 65 лет. Среди пострадавших — десять женщин и пять мужчин. Все они пришли проводить в последний путь 31-летнего Донни Уэзерсби, которого неизвестные застрелили 14 июля. "Тела падали на землю одно за другим, —рассказал CBS свидетель перестрелки. — Это настоящая война". Полиция нашла на месте инцидента около 60 гильз. Автомобиль, из которого вели огонь, оказался краденым, а записи с камер наблюдения слишком нечетким, чтобы кого-нибудь распознать. Основная версия нападения — война уличных банд. За информацию о подозреваемых власти объявили награду в $15 тыс., но свидетели не торопятся сотрудничать со следствием. Двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Военная зона США Такие инциденты стали будничными для жителей Чикаго, особенно в его западной и южной частях. Из-за этого крупнейший город штата Иллинойс местные чаще называют "Чираком", намекая на то, что в нем гибнет столько же людей, сколько в охваченном войнами Ираке.

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По информации местных правоохранителей, в Чикаго действуют 55 уличных группировок, а всего в бандах состоит порядка 117 тыс. жителей 10-миллионной агломерации. "Банды здесь — это, если хотите, традиция поколений. Дед был членом банды, отец — членом банды, а их ребенок будет членом банды сейчас", — рассказывал в интервью для PBS бывший суперинтендант (глава) полиции Чикаго Гарри Маккарти. Согласно данным правоохранителей, по сравнению с прошедшим июлем число преступлений в городе с применением оружия выросло на 47%. "Нигде, кроме как в некоторых районах Чикаго, я не видел столько оружия в руках у людей, которые не живут в зоне военных действий", — пишет военный корреспондент Би-би-си Айан Пэннелл, освещавший конфликты в Сирии и Афганистане. Вашингтон спешит на помощь По мнению президента США Дональда Трампа, во всем виноваты демократы, которые не могут навести в своих городах порядок. Поэтому на следующий день после стрельбы возле чикагского похоронного бюро Трамп объявил, что направит в Иллинойс "сотни квалифицированных правоохранителей", в том числе сотрудников ФБР, Министерства внутренней безопасности, Управления по борьбе с наркотиками, а также федеральных маршалов. Усиление произойдет в рамках операции "Ледженд", которую Трамп объявил для борьбы с насильственными преступлениями в больших американских городах. Свое название она получила в честь Ледженда Талиферро, четырехлетнего мальчика, которого застрелили в конце июня в Канзас-Сити (Миссури).

Президент отметил, что дополнительные силы уже направлены в Портленд, где не стихают выступления против расизма. Многие критикуют главу государства за вмешательства во внутреннюю политику штатов. Другие недовольны методами федеральных сил, которые действуют гораздо жестче и работают без опознавательных знаков. Однако Трамп не только не реагирует на критику, но даже пообещал усилить присутствие своих агентов по всей стране. "Жители Чикаго, как и граждане всей Америки, имеют право на безопасность и спокойствие", — заявил президент, отметив, что Чикаго больше остальных испытывает необходимость в дополнительных силах. При этом в рейтинге самых опасных городов Америки, по версии газеты USA Today, Чикаго занял лишь 21-ю строчку. Президент неоднократно критиковал ситуацию в этом городе, особенно в 2017 году. В частности, он говорил, что Чикаго "полностью вышел из-под контроля", и угрожал в Twitter, что "пошлет федералов". В своем выступлении перед группой начальников полиции в 2018 году он высказался в поддержку политики "остановить и обыскать" для решения "таких проблем, как Чикаго". От Аль Капоне до наших дней В массовой культуре криминальный образ Чикаго закрепился во многом благодаря гангстерским фильмам 20-х и 30-х годов. Однако на самом деле число убийств в городе стало заметно расти начиная с 60-х. Пик насилия пришелся на 1974 год, когда за 12 месяцев в трехмиллионном Чикаго было совершено 970 убийств. Похожие показатели отмечались в 1992 году. Тогда в городе погибли 943 человека.

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В 2019 году в власти зарегистрировали 490 убийств — примерно на 13% меньше, чем в 2018 году (564 убийства), и на 35% меньше, чем в 2016 году, когда Чикаго побил двадцатилетний рекорд по насилию, потеряв за 12 месяцев 756 граждан. В 2015 году СМИ назвали Чикаго "столицей массовых расстрелов", сославшись на 18 случаев, когда за один инцидент стрельбы погибало не менее четырех человек. В 2020 году кривая опять пошла вверх. Только за один день 31 мая в Чикаго были убиты 18 человек, что стало самым кровавым днем в истории города за шесть десятилетий. В последний уик-энд весны (с 29 мая по 1 июня) в Чикаго убили 25 человек, еще 85 получили огнестрельные ранения. Вспышка насилия произошла на фоне выступлений против расизма и массовых грабежей магазинов. В праздники в честь 4 июля, за несколько дней, в городе пулевые ранения получили около 80 человек, 15 из них не смогли спасти, в том числе семилетнюю Наталию Уоллес. Очаг преступности Большинство инцидентов с применением оружия в городе случаются в его западной или южной частях — в бедных районах, застроенных социальным жильем. На юге Чикаго традиционно проживают афроамериканцы. Бывшая первая леди США Мишель Обама, рэпер Канье Уэст, певец R. Kelly — все они выходцы из этих мест.

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Многие из этих районов давно являются банкротами, не имеют образовательных ресурсов и отличаются высокой активностью уличных банд. К примеру, в южном районе Инглвуд и в западном Остине число убийств в десять раз выше, чем в других частях города. Удаленность этих неблагополучных территорий от больниц, где пострадавшим могут оказать оперативную помощь, также является одной из причин высокой смертности. Жертвами насилия чаще всего становятся молодые афро- или латиноамериканцы, они же зачастую оказываются и среди подозреваемых в совершении преступлений. Согласно исследованию Chicago Sun-Times, только 17% убийств в Чикаго были раскрыты в 2017 году по сравнению с 41%, раскрытых в 2000 году. Как рассказывал Гарри Маккарти, распространенный на улицах принцип "не доноси" остается главной причиной, по которой в Чикаго не раскрывается больше убийств. "Мы не справляемся, потому что с нами не хотят сотрудничать… Они (свидетели — прим. ТАСС) не чувствуют себя защищенными. Они чувствуют, что полиция бросит их под автобус, а ведь им дальше жить в этих районах". Предпосылки к насилию Мэр Чикаго демократ Лори Лайтфут среди основных причин роста числа перестрелок в городе назвала пандемию коронавируса и вызванную им безработицу. Начальник полицейского управления Чикаго Дэвид Браун связывает ухудшение криминагенной обстановки с рынком наркотиков, ставшим "источником стрельбы и убийств в Чикаго", что также усугублялось проблемами с коронавирусом. По его словам, мексиканские картели продолжают наполнять улицы наркотиками и нанимают молодых и безработных людей для реализации товара на улицах.

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"Вот почему они там, чтобы прокормить свои семьи", — заявил Браун, называя таких преступников "коротышками", намекая на их совсем юный возраст. "Это злая методология. Она ставит нас в положение, когда мы арестовываем молодых людей и сажаем их в тюрьму, чего мы не хотели бы делать". В докладе Управления по борьбе с наркотиками США за 2017 год отмечалось, что проблема убийств в Чикаго усугубляется "стабильными поставками наркотиков от мексиканских наркокартелей". "Банды во всем мире появляются по примерно одинаковым причинам: неравенство в обществе, отсутствие доступа к инфраструктуре и общественным ресурсам, таким как образование, работа... здравоохранение", — рассказал Fox News Роберт Кларк, бывший агент ФБР, занимавшийся проблемой банд в Чикаго. Он также указал на отсутствие в городе эффективных и устойчивых общественных программ, а также на недоверие к таким программам. Прибытие федералов После своего решения ввести в Чикаго федеральные силы Дональд Трамп позвонил мэру города Лори Лайтфут, чтобы согласовать прибытие 200 силовиков.