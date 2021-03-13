В Совфеде попросили Минздрав дать оценку безопасности вакцин от COVID-19 для онкобольных

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко направила главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко запрос с просьбой сообщить о том, какая работа проводится ведомством по оценке эффективности и безопасности вакцин против COVID-19 для онкологических больных. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"В связи с обращениями, поступающими от пациентов с онкологическим заболеваниями по вопросу доступности для онкологических пациентов мер специфической профилактики инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19, прошу вас сообщить, какая работа проводится министерством здравоохранения РФ по данному направлению, включая проведение клинических исследований, оценку эффективности и безопасности вакцин против COVID-19 у онкологических больных", - говорится в документе.

Сенатор также просит главу Минздрава РФ принять во внимание готовность комитета Совфеда по социальной политике поучаствовать в работе по формированию подходов к лечебно-профилактическому обеспечению пациентов с онкологическими заболеваниями. Кусайко в запросе обратила внимание, что министерство уже направило руководителям органов исполнительной власти РФ в сфере охраны здоровья и руководителям федеральных государственных бюджетных учреждений здравоохранения письмо, где "регламентируется весь процесс проведения вакцинации, приемки, хранения и применения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19". Как отмечает сенатор, в письме Минздрава указано, что вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, а также со злокачественными новообразованиями. "Из документа следует, что принятие решения о вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации. Вместе с тем, люди с онкозаболеваниями входят в группу риска, у них повышен риск тяжелого течения заболевания COVID-19", - подчеркивается в запросе.