В аэропорту Алма-Аты задерживаются рейсы после крушения самолета Ан-26

НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Аэропорт Алма-Аты вносит корректировки в расписание рейсов после катастрофы в субботу самолета Ан-26. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Что известно о крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты

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Согласно представленной на нем информации, задерживается прибытие и вылет порядка 14 внутренних рейсов.

"Немного идут корректировки [расписания] из-за происшествия", - цитирует заявление пресс-службы аэропорта агентство "Казинформ". Пассажирам также рекомендовано заранее уточнять информацию по своим рейсам у авиакомпаний.

Самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алма-Ата, потерпел в субботу крушение в районе аэропорта Алма-Аты. В результате происшествия четыре человека погибли, двое пострадали.