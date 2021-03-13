Глава Минприроды просит Краснова контролировать дело инспектора Байкальского заповедника

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Глава Минприроды России Александр Козлов подписал ходатайство на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова о принятии мер по делу инспектора Байкальского заповедника, против которого возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Он просит взять дело на личный контроль.

Ранее было возбуждено дело о превышении полномочий в отношении инспектора Байкальского заповедника, задержавшего с поличным пятерых браконьеров и пострадавшего от наезда их автомобиля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в субботу поручил передать уголовное в центральный аппарат ведомства.

"Мы полностью поддерживаем инспектора. Я уже подписал ходатайство на имя генерального прокурора Российской Федерации о принятии мер прокурорского реагирования и взятии на личный контроль ситуации в части совершенных противоправных действий браконьеров в отношении государственного инспектора Байкальского заповедника и факта возбуждения в отношении него уголовного дела", - сообщил он ТАСС.

"Если человек, представляя профессию, сделал все возможное против пяти вооруженных, пострадал, а сейчас по каким-то причинам находится под преследованием, то мы же понимаем, что это угроза не только конкретно ему, но и самой системе. Мы не должны предавать наших инспекторов", - отметил министр.

4 октября 2020 года ночью несколько мужчин на автомобиле приехали из Улан-Удэ на территорию Алтачейского заказника, где во время незаконной охоты убили двух косуль. На обратном пути они были задержаны группой государственных инспекторов Байкальского природного заповедника. Согласно показаниям одного из них, водитель автомобиля не отреагировал на требование об остановке и пытался сбить инспектора, причинив ему телесные повреждения.

В отношении охотников возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Также возбуждено и расследуется уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.