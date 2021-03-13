Глава СК передал дело о незаконной охоте в заказнике Бурятии центральному аппарату

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о незаконной охоте в Алтачейском заказнике в Мухоршибирском районе Бурятии в центральный аппарат ведомства. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее было возбуждено дело о превышении полномочий в отношении инспектора Байкальского заповедника, задержавшего с поличным пятерых браконьеров и пострадавшего от наезда их автомобиля.

"С учетом того, что лица, которые вели незаконную охоту, дали показания о якобы превышении инспектором должностных полномочий, и имеются основания полагать, что данные показания являются предвзятыми, председатель Следственного комитета поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования", - сказала Петренко. Следователям центрального аппарата предстоит тщательно изучить обстоятельства произошедшего, допросить свидетелей, назначить дополнительные экспертизы и дать полную и объективную правовую оценку действиям лиц, которые вели незаконную охоту, и их доводам.

4 октября 2020 года ночью несколько мужчин на автомобиле приехали из Улан-Удэ на территорию Алтачейского заказника, где во время незаконной охоты убили двух косуль. На обратном пути они были задержаны группой государственных инспекторов Байкальского природного заповедника. Согласно показаниям одного из них, водитель автомобиля не отреагировал на требование об остановке и пытался сбить инспектора, причинив ему телесные повреждения.

В отношении охотников возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Также возбуждено и расследуется уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.