Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Михаила Пономарева

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев, умерший на 68-м году жизни, пользовался доверием и авторитетом у жителей региона и у коллег, всегда стремился приносить практическую пользу стране. Об этом говорится в телеграмме председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, направленной главе Тюменской областной думы Сергею Корепанову.

Ранее источник в Совфеде сообщил ТАСС, что Пономарев умер от остановки сердца. При этом он отметил, что еще в пятницу "сенатор чувствовал себя нормально".

"С глубокой скорбью узнала о кончине заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаила Николаевича Пономарева. Ответственный и опытный государственный деятель, Михаил Николаевич всю свою жизнь посвятил служению отечеству. Он внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области в Совете Федерации", - говорится с телеграмме.

Матвиенко подчеркнула, что Пономарев пользовался авторитетом и доверием жителей региона, коллег по парламентской работе. "Он всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы. Михаилу Николаевичу были присущи качества, которые ценили все, кто его знал, - искренность, надежность и уважение к людям. Таким он и останется в нашей памяти", - отметила спикер Совфеда.

Она передала соболезнования родным и близким сенатора.