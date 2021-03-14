В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины Astrazeneca

ТАСС, 14 марта. Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии в воскресенье опубликовал рекомендацию о временной остановке использования вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, в связи с сообщениями об обнаружении тромбов после вакцинации.

"В связи с появлением новой информации и ожиданием дальнейших данных от EMA (Европейское агентство лекарственных средств), в качестве меры предосторожности рекомендовано временно отложить использование вакцины Astrazeneca от коронавируса с сегодняшнего дня, 14 марта 2021 года", - говорится в сообщении на сайте комитета. Уточняется, что в настоящее время нет достоверных данных о реальной связи между вакцинацией препаратом и образованием тромбов, данная информация проверяется.

В субботу в Норвегии у троих медиков были обнаружены тромбы после вакцинации против коронавируса препаратом AstraZeneca, они были госпитализированы.

Согласно поступившим в четверг сообщениям, Дания, Норвегия и ряд других стран приостановили применение вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса с помощью препарата компании AstraZeneca. В его пресс-релизе сказано, что в настоящее время ведется расследование всех подозрительных случаев, однако пока нет указаний на то, что вакцинация привела к данным осложнениям, которые не указаны в качестве побочных эффектов.