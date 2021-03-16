Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca

РИГА, 16 марта. /ТАСС/. Латвия в качестве меры предосторожности временно приостановила использование препарата британско-шведской фирмы AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса. Об этом в понедельник вечером сообщило Государственное агентство лекарств (ГАЛ).

"В целях предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), Государственный совет по иммунизации (ГСИ), ГАЛ и Инспекция здравоохранения (ИЗ) сегодня рекомендовали приостановить на время вакцинацию препаратом против COVID-19 AstraZeneca. Решение принято на основании сообщений из отдельных стран ЕС о тромбоэмболии и аналогичных случаях, которые наблюдались в разное время после вакцинации", - указало ведомство.

"В то же время ЦПКЗ, ГСИ, ГАЛ и ИЗ подчеркивают, что на сегодняшний день нет данных о причинно-следственной связи между вакцинацией и серьезными проблемами со здоровьем. Решение о приостановке вакцинации AstraZeneca на срок до двух недель было принято только в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не будет получена информация об оценке причинно-следственной связи зарегистрированных случаев [с вакцинацией]", - отмечает ГАЛ.

Ранее ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca. Такое решение приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.

Сама компания AstraZeneca в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. До этого ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призвали продолжать применение данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.