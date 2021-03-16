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Пандемия COVID-19

Патрушев привез во Вьетнам партию вакцины "Спутник V"

Ее безвозмездно передали вьетнамской стороне для проведения вакцинации населения против коронавирусной инфекции

ХАНОЙ, 16 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета Безопасности (СБ) России Николай Патрушев прибыл в Ханой, где состоятся двухдневные российско-вьетнамские консультации по безопасности.

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Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, по решению президента Российской Федерации Владимира Путина самолетом Ил-96, на котором прилетел во Вьетнам секретарь Совбеза, доставлена партия вакцины "Спутник V". Она безвозмездно передана вьетнамской стороне для проведения вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

Программой пребывания Патрушева в Ханое запланированы консультации с представителями профильных министерств и ведомств Социалистической Республики Вьетнам.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияВьетнамПандемия COVID-19
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