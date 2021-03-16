{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Разборный пролет смонтируют на месте рухнувшего моста в Дагестане в ближайшие дни

Кроме того, также проложат объездную дорогу

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Пролет секциями из среднего автодорожного разборного моста (САРМ) смонтируют в ближайшие дни на месте рухнувшего моста через реку Аварское Койсу в селе Хебда Шамильского района Дагестана. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Минтранса республики.

Ранее Шамильском районе под тяжестью большегрузного транспорта рухнул пролет моста длиной 32 м. Как сообщали ТАСС в Минтрансе республики, мост был включен в перечень аварийных по федеральной программе "Мосты и путепроводы".

"В ближайшие три - четыре дня на месте разрушенного пролета моста будет монтирован секциями из среднего автодорожного разборный мост, также будет проложена объездная дорога с укладкой металлических труб в русле реки Аварское Койсу. Для пешеходов предусмотрят лестницы", - приводит пресс-служба слова врио министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухана Гаджимурадова.

Врио министра прибыл в Шамильский район для инспекции места обрушения моста. "В ближайшие дни выше по течению от моста будет проложена объездная дорога с укладкой металлических труб в русле реки Аварское Койсу. Для пешеходов предусмотрят лестницы", - цитирует Гаджимурадова пресс-служба.

Ранее сообщалось что причиной обрушения пролета автомобильного моста через реку Аварское Койсу в Шамильском районе Дагестана стало превышение допустимой нагрузки. Уточнялось, что без дорожного сообщения остались три высокогорных населенных пункта - Кахиб, Гоор, Хиндах.

Как рассказала ТАСС старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова, была организована проверка по факту обрушения автомобильного моста.

Теги
РоссияДагестан
Пушков предлагает предусмотреть вариант полной блокировки Twitter, но на временной основе
По словам сенатора, речь идет о блокировке на месяц
Читать полностью