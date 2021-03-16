Разборный пролет смонтируют на месте рухнувшего моста в Дагестане в ближайшие дни

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Пролет секциями из среднего автодорожного разборного моста (САРМ) смонтируют в ближайшие дни на месте рухнувшего моста через реку Аварское Койсу в селе Хебда Шамильского района Дагестана. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Минтранса республики.

Ранее Шамильском районе под тяжестью большегрузного транспорта рухнул пролет моста длиной 32 м. Как сообщали ТАСС в Минтрансе республики, мост был включен в перечень аварийных по федеральной программе "Мосты и путепроводы".

"В ближайшие три - четыре дня на месте разрушенного пролета моста будет монтирован секциями из среднего автодорожного разборный мост, также будет проложена объездная дорога с укладкой металлических труб в русле реки Аварское Койсу. Для пешеходов предусмотрят лестницы", - приводит пресс-служба слова врио министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухана Гаджимурадова.

Врио министра прибыл в Шамильский район для инспекции места обрушения моста. "В ближайшие дни выше по течению от моста будет проложена объездная дорога с укладкой металлических труб в русле реки Аварское Койсу. Для пешеходов предусмотрят лестницы", - цитирует Гаджимурадова пресс-служба.

Ранее сообщалось что причиной обрушения пролета автомобильного моста через реку Аварское Койсу в Шамильском районе Дагестана стало превышение допустимой нагрузки. Уточнялось, что без дорожного сообщения остались три высокогорных населенных пункта - Кахиб, Гоор, Хиндах.

Как рассказала ТАСС старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова, была организована проверка по факту обрушения автомобильного моста.