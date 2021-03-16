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Глава EMA: ситуация с вакциной AstraZeneca не является неожиданностью

Ситуация с вакциной AstraZeneca не является неожиданностью - глава EMA.

Пушков предлагает предусмотреть вариант полной блокировки Twitter, но на временной основе
По словам сенатора, речь идет о блокировке на месяц
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