ВЦИОМ: менее трети россиян назвали имя императора, отменившего крепостное право

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Меньше трети россиян знает, кто освободил крестьян от крепостной зависимости, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в среду.

Освобождение крестьян: что мы запомнили неверно Как крепостных России освобождали из неволи

Только 30% россиян знают, что от крепостной зависимости крестьян освободил Александр II. "Чаще те, кто получил высшее образование (полное и неполное) (42%). Более трети опрошенных затруднились ответить на этот вопрос (39%), каждый десятый выбрал другого правителя из предложенных: Николая I (10%), Николая II (12%) или Александра III (9%)", - свидетельствуют итоги опроса.

Большинство россиян (92%) назвали освобождение крестьян от крепостной зависимости исторически правильным решением, 82% опрошенных отметили положительное влияние отмены крепостничества, 5% считают, что данный факт не повлиял на развитие страны, еще 6% заявили о негативном влиянии.

По мнению 73% респондентов, жизнь крестьян стала лучше после освобождения от крепостной зависимости, 13% считают, что она не изменилась, 8% - отметили ухудшение жизни крестьян.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 марта 2021 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5%. Опрос приурочен к 160-летию со дня отмены крепостного права в России.