Главы трех германских регионов поддержали вакцину "Спутник V"

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министры трех федеральных земель Германии - Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии - поддержали российскую вакцину "Спутник V". Об этом сообщили в четверг газеты редакционной группы Funke.

"По таким вопросам, как здравоохранение, медицина и вакцины, важную роль играет доверие. Россия в плане науки - большая страна. И у меня нет сомнений, что ученые там смогли создать эффективную вакцину", - сказал премьер Саксонии Михаэль Кречмер. "Вакцину нужно допустить", - добавил он.

Глава Тюрингии Бодо Рамелов со своей стороны сказал, что "зависимость от [вакцины компании] AstraZeneca делает германскую прививочную кампанию уязвимой". "Поэтому важно наконец-то рассмотреть тему "Спутника V", - сказал он. Политик выступил против политического решения относительно российской вакцины.

"Когда речь идет о здоровье, то происхождение вакцины не должно играть роль, - сказал премьер Cаксонии-Анхальт Райнер Хазелоф. - Когда я был ребенком, я получил российскую вакцину от полиомиелита, и никаких проблем не было".

В ФРГ ранее неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, разработанные за пределами ЕС, в частности российскую "Cпутник V". И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие - вакцина должна иметь сертификацию европейского регулятора.