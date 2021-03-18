Посольство РФ: вакцинация граждан России в Латвии "Спутником V" невозможна

РИГА, 18 марта. /ТАСС/. Вакцинация проживающих на территории Латвии граждан России препаратом от коронавируса "Спутник V" сейчас пока невозможна. Об этом в четверг заявило посольство РФ в балтийской республике.

"К сожалению, в настоящее время сделать прививку от COVID-19 препаратом российского производства "Спутник V" в Латвии невозможно, поскольку он пока не имеет одобрения на использование в ЕС со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)", - цитирует диппредставительство местный портал DELFI. "Без соответствующей регистрации ЕМА и/или разрешения латвийского национального регулятора поставлять эту вакцину в Латвию не представляется возможным", - указывает посольство.

"Организация прививочного пункта в посольстве России в Латвии пока не планируется, поскольку дипломатическая миссия не является медицинским центром и не обладает соответствующей материально-технической базой, необходимой для массового оказания медицинских услуг", - отмечает диппредставительство. Посольство РФ также подчеркивает, что не располагает информацией относительно намерения латвийской стороны зарегистрировать препарат "Спутник V" на территории республики.

По данным дипмиссии, граждане России, постоянно проживающие на территории Латвии, могут получить вакцину "Спутник V" на территории РФ при наличии документа, удостоверяющего личность, и полиса обязательного медицинского страхования. "Вместе с тем при планировании поездки в Россию с целью вакцинации от COVID-19 рекомендуем этой категории граждан обратиться в орган здравоохранения того субъекта РФ, на территории которого они намерены находиться и вакцинироваться, поскольку условия получения прививки могут отличаться в зависимости от конкретного региона", - предупреждает посольство.

EMA 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.

Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс ранее заявил, что власти республики рассмотрят возможность покупки и использования российской вакцины от коронавируса, если EMA будет рекомендовать этот препарат для утверждения в ЕС.