Путин пообещал, что постарается принять участие в церемонии открытия соборной мечети Крыма

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что открытие соборной мечети Крыма, возведение которой продолжается сейчас в Симферополе, станет знаковым событием. На встрече в четверг с общественностью Крыма глава государства заверил, что постарается побывать на церемонии открытия.

С места возведения соборной мечети к президенту по видеосвязи обратился заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов. Он отметил, что строительство близится к завершению, ведутся отделочные работы. Исмаилов выразил надежду, что все запланированные работы будут закончены как можно быстрее, а также пригласил главу государства поучаствовать в церемонии открытия мечети.

"Спасибо вам за приглашение. Я постараюсь воспользоваться им, - ответил Путин. - Посмотрю, как будет складываться рабочий график. Но это знаковое событие. Постараюсь, конечно, побывать".