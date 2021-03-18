В Норвегии заявили о подтверждении образования тромбов после вакцины AstraZeneca

ХЕЛЬСИНКИ, 18 марта. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса от британско-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию, которая может в дальнейшем вести к образованию тромбов. Об этом сообщила в четверг газета Verdens Gang со ссылкой на выводы группы ученых, исследовавших трех медиков в возрасте до 50 лет, госпитализированных в больницу Рискхоспиталет при Университете Осло из-за образовавшихся тромбов. Один из медиков умер.

"Наша теория о том, что это сильный иммунный ответ, который с большой вероятностью возник после вакцинации, нашла подтверждение. Мы определили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, которая знакома нам из других областей медицины, но вызвана медикаментами", - подчеркнул профессор Пол Андре Хольме, которого цитирует издание.

"У нас есть причина. Ничто другое, кроме вакцины, не может объяснить то, что мы получили этот иммунный ответ", - указал он, выразив уверенность в том, что образование тромбов вызвали антитела.