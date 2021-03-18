{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Норвегии заявили о подтверждении образования тромбов после вакцины AstraZeneca

Ученые выяснили, что препарат вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию

ХЕЛЬСИНКИ, 18 марта. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса от британско-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию, которая может в дальнейшем вести к образованию тромбов. Об этом сообщила в четверг газета Verdens Gang со ссылкой на выводы группы ученых, исследовавших трех медиков в возрасте до 50 лет, госпитализированных в больницу Рискхоспиталет при Университете Осло из-за образовавшихся тромбов. Один из медиков умер.

На эту тему
Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС
Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

"Наша теория о том, что это сильный иммунный ответ, который с большой вероятностью возник после вакцинации, нашла подтверждение. Мы определили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, которая знакома нам из других областей медицины, но вызвана медикаментами", - подчеркнул профессор Пол Андре Хольме, которого цитирует издание.

"У нас есть причина. Ничто другое, кроме вакцины, не может объяснить то, что мы получили этот иммунный ответ", - указал он, выразив уверенность в том, что образование тромбов вызвали антитела.

Теги
НорвегияПандемия COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях проверки иммунитета после "Эпиваккороны"
Как сообщили в ведомстве, после вакцинации препаратом не все тесты выявляют клеточный иммунитет к коронавирусу
Читать полностью