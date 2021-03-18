Британский регулятор не нашел связи между образованием тромбов и вакциной AstraZeneca

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не нашло какой-либо связи между применением вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета и образованием тромбов у получивших ее людей. Об этом говорится в заявлении, распространенном регулятором в четверг.

"Проведенное нами тщательное исследование [всех доступных данных] и критический анализ, осуществленный ведущими независимыми экспертами, показали отсутствие свидетельств того, что тромбоз вен возникает у привитых чаще, чем у не получивших вакцину людей", - заявила глава MHRA Джун Рейн.

Она подчеркнула, что в этой ситуации польза от применения вакцины от коронавируса существенно перевешивает возможность возникновения каких-либо побочных эффектов. В заявлении регулятора также говорится, что отмеченные случаи образования тромбов вскоре после вакцинации исключительно редки (один случай на миллион привитых в Великобритании). Подчеркивается, что при столь большом количестве вакцинированных образование тромбов у некоторых из них может быть простым совпадением и объясняться не связанными с вакцинацией причинами. "Наличие причинно-следственной связи с вакцинацией не установлено", - отмечается в заявлении ведомства.

В MHRA добавили, что еще более подробно изучат обстоятельства, связанные с пятью выявленными в Великобритании случаями развития эмболии легочной артерии и тромбоцитопении у получивших прививку. Группа экспертов также будет отслеживать все сообщения об образовании тромбов у привитых, поступающие из других стран.

Британцам по-прежнему рекомендуется делать прививки вакциной AstraZeneca, при этом обращаясь к врачу в случае головной боли, не проходящей в течение четырех дней после прививки, или появления кровоподтеков за пределами непосредственного места укола. При этом подчеркивается, что легкие симптомы, напоминающие грипп, и головная боль - очень распространенный побочный эффект при вакцинации, который обычно полностью исчезает за один-два дня.

Ситуация вокруг AstraZeneca

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Такие решения, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Демократическая Республика Конго, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Словения, Таиланд, Португалия, Румыния, Франция и Швеция.

Сама компания AstraZeneca в воскресенье опубликовала документ с заверениями в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжать применение данной вакцины, отметив, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не обнаружено прямой связи между прививкой и образованием тромбов. Той же позиции пока придерживается Европейское агентство лекарственных средств (EMA).