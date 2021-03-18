"Святая земля для России". Путин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Крым является святой землей для России, сакральным местом и центром формирования духовного единства страны. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин на концерте по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с РФ.

"Праздник для всех нас". О чем говорил Путин в годовщину воссоединения Крыма с Россией

"Ну, конечно, это святая земля для нас, для России", - сказал он. Путин поздравил всех участников и зрителей концерта с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

"Это праздник крымчан, и мы увидели это своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки, проведения, а главное - по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов России", - сказал глава государства.

Он добавил, что "это еще и праздник для всей нашей огромной страны". "Если посмотреть на нашу большую карту, то Крым и Севастополь - это маленькая точка. Но мы говорим о восстановлении исторической справедливости, мы говорим о важности этой земли и для нашего народа", - указал Путин.

Президент объяснил это тем, что "с древнейших времен наши предки осваивали эту территорию, в XX веке ее значительная часть просто вошла в состав Древнерусского государства". "Здесь, на этом месте, в Корсуни, в Херсоне приняли крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного Российского государства", - заявил Путин.

По его словам, "это чрезвычайно важное место для нашего сердца и души". Продолжая экскурс в историю, он напомнил, что в XVII, XVIII, XIX веках "эти земли полностью вернулись законному владельцу, Российской империи". "В 1853-1856 годах в результате нашествия иностранных полчищ, в 1941-1945 годах в результате нападения со стороны гитлеровской Германии каждая пядь этой земли оказалась обильно полита кровью русского, российского, советского солдата", - добавил Путин.

"Щедрые подарки" Москвы

Путин предупредил, что Москва никогда не позволит, чтобы другие страны использовали ее "щедрые подарки", нанося ущерб РФ.

"В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитическое пространство в адрес квазигосударственных образований, а потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства", - отметил президент.

"Но мы готовы жить в новых геополитических условиях, более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран, как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше, вместе идти вперед, используя наши конкурентные возможности, а их достаточно", - заверил глава государства. "Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации", - подчеркнул Путин. "Надеюсь, это будет услышано", - добавил Путин.

"Результат референдума 2014 года (по вопросу воссоединения Крыма с Россией) - еще не только возвращение исторической справедливости и восстановление исторической справедливости, он еще заключается в том, что мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность - объединяться вокруг интересов Родины", - отметил президент.

Путин признался, что заранее знает ответ на вопрос, который хотел бы задать гостям нынешнего концерта, но не может отказать себе в удовольствии все же задать его. "Мы любим Россию?" - обратился глава государства к аудитории "Лужников". Стадион ответил ему дружным "да".

"Вот именно эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач", - уверен президент. "Мы многое сделали, но многое еще предстоит сделать и в России в целом, и по развитию Крыма и Севастополя. Мы это понимаем, но мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила, потому что мы вместе", - сказал глава государства.