Интерес пользователей "Яндекса" к раздельному сбору мусора вырос за 10 лет в шесть раз

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Доля поисковых запросов в "Яндексе" по теме раздельного сбора мусора выросла за последние 10 лет более чем в шесть раз, а интерес к правильной утилизации - в 2,7 раза. Об этом говорится в исследовании компании в преддверии Дня Земли.

"За последние десять лет доля поисковых запросов про раздельный сбор мусора выросла более чем в шесть раз, а интерес к правильной утилизации с 2010 по 2020 год вырос в 2,7 раза. Чаще всего пользователи хотят узнать, как правильно утилизировать электронику и бытовую технику, "ненужные вещи", одежду и обувь, книги и бумагу, градусники, батарейки и аккумуляторы, автомобильные шины, стекло, лампочки и пластик", - рассказали в "Яндексе".

Режим самоизоляции изменил отношение пользователей к утилизации мусора, отмечают в "Яндексе". Так, весной 2020 года шины, одежду и книги хотели выбросить гораздо меньше обычного, зато запросов об утилизации холодильников летом 2020 года было необычайно много.

В городах-миллионниках наибольший интерес к раздельному сбору мусора проявляют жители Санкт-Петербурга. На втором месте - Казань, а на третьем - Москва. Меньше всего сортировкой отходов интересуются в Омске, Красноярске и Волгограде. Чаще всего про раздельный сбор мусора спрашивают пользователи от 35 до 44 лет, меньше всего эта тема волнует людей младше 18 и старше 55 лет.

Кроме того, "Яндекс" проанализировал вопросы к экспертам сервиса "Яндекс.Кью" и определил список самых популярных: "Сколько людей может выдержать наша планета?", "Как долго разлагается пластик в природе?" и "Как сильно может подняться уровень Мирового океана?".

У экспертов "Кью" также спрашивают, зачем нефтегазовые компании инвестируют в возобновляемую энергетику, чем возобновляемые источники энергии лучше невозобновляемых и что происходит с одеждой после сдачи в магазин на переработку.