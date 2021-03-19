Минздрав ФРГ не исключил контрактов по "Спутнику V"

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Германия поддерживает контакты с РФ по теме использования вакцины от коронавируса "Спутник V" и не исключает соглашений с российской стороной на этот счет. Об этом заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, выступая в пятницу на брифинге в Берлине.

"Мы в контакте на разных уровнях с российскими коллегами в Министерстве здравоохранения", - сказал он. Шпан напомнил, что германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха поддерживает российскую сторону "в поиске партнеров по производству в Европе и в Германии". "Могу себе представить, что мы можем быстро заключить контракты", - добавил Шпан, не уточнив, какие именно контракты он имеет в виду.

"Предпосылка - нам надо понимать, о каких объемах и сроках может идти речь", - отметил министр.

В Берлине неоднократно подчеркивали, что условием для применения "Спутника V" в Германии является одобрение препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Выдачу экстренных сертификатов на национальном уровне в обход регулятора ЕС в ФРГ исключают. При этом глава МИД ФРГ Хайко Маас на этой неделе заявил, что власти собираются завершить прививочную кампанию в этом году при помощи тех вакцин, которые уже допущены.

В ФРГ нередко ведется дискуссия о возможности начала переговоров о поставках "Спутника V" заранее, не дожидаясь одобрения ЕМА. Именно об этом спросили Шпана на этот раз. "Процесс может ускориться, когда будет больше данных", - сказал он.

Как стало известно в начале февраля, в Германии переговоры с РФ по возможному производству "Спутника V" ведет компания IDT Biologika. В поддержку использования "Спутника V" высказались главы уже шести германских федеральных земель.