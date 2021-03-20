Власти Польши в третий раз за время эпидемии коронавируса вводят почти полный карантин

ВАРШАВА, 20 марта. /ТАСС/. Польша после небольшой передышки в конце января - начале февраля, когда скорость распространения коронавируса снизилась до среднего уровня около 7 тыс. новых случаев день, сейчас вновь оказалась в красной зоне. В республике наступила третья волна эпидемии.

В связи с резким увеличением числа заболевших и достижением суточного прироста на уровне 27 тыс. заразившихся власти республики приняли решение ввести широкие карантинные меры в масштабах всей страны. Если ранее польское правительство пыталось действовать по региональному принципу, закрывая отдельные секторы экономики только там, где эпидемиологическая ситуация явно ухудшалась, то сейчас решено распространить ограничения на всю территорию Польши.

С 20 марта по всей стране решено на три недели вернуться к почти полному локдауну с закрытием объектов культуры, спорта и отдыха. Двери для посетителей не могут открыть ранее работавшие с определенными ограничениями театры, музеи, кинотеатры, бассейны, сауны и спортивные комплексы. В торговых центрах могут работать только продовольственные, хозяйственные магазины и аптеки.

При этом в Польше по-прежнему сохраняется объявленный властями в марте прошлого года режим эпидемии. Гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено.

Новые запреты в средствах массовой информации Польши и социальных сетях называют локдауном. Однако до полного карантина в республике все же пока не дошло. Например, нет запрета на передвижение, работают парикмахерские и некоторые другие объекты сферы услуг, которые прошлой весной, во время первого локдауна были недоступны.

Как предупредил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, если вводимые меры не принесут результат и кривая заболеваемости продолжит расти, то "новые шаги будут уже типичным локдауном, когда будет закрываться вообще все". Хотя, по его словам, это пока чисто гипотетические планы.

Школы

Стационарное обучение в польских школах было приостановлено 26 октября. Большинство учеников до сих пор не возвращались за парты. В середине января стационарное обучение возобновили только ученики начальной школы с первого по третий класс.

На фоне введения нового локдауна младшим школьникам в понедельник вновь придется вернуться на удаленное обучение. Этот режим, как и все остальные новые ограничения, продлится до 9 апреля.

Смогут ли школьники в текущем учебном году массово вернуться за парты хотя бы на несколько недель пока под вопросом. Власти не спешат принимать такое решение даже несмотря на то, что учителя были одной из первых профессиональных групп, которая начала проходить вакцинацию.

Из 680 тыс. работников системы образования в Польше на прививку записались около 520 тыс. Большинство из них уже прошли вакцинацию.

Потери экономики

От вводимых запретов в Польше страдают больше всего гостиничный и ресторанный бизнес, фитнес-индустрия и сфера услуг, а также торговля. Как подсчитала газета Rzeczpospolita, каждый день локдауна обходится польской экономике в 1,3 млрд злотых ($0,34 млрд).

Правительство Польши регулярно информирует о введении новых мер поддержки, дотациях и льготах. Однако, как показывают опросы общественного мнения, многие жители республики недовольны объемом этой помощи, а кто-то не может ее получить.

Чтобы избежать разорения и закрытия некоторые предприниматели просто не соблюдают ограничения, рискуя получить большие штрафы, или же ищут уловки и лазейки в законах, чтобы иметь возможность продолжать зарабатывать. Бары проводят лекции по купажу и тренинги по смешиванию коктейлей, рестораны приглашают гостей в качестве дегустаторов, фитнес-клубы объявляют себя религиозной организацией.

Периодически предприниматели устраивают акции протеста. Как правило, они не многочисленные и проходят мирно под пристальным наблюдением полиции, призывающей собравшихся разойтись, так как в условиях эпидемии массовые собрания в республике запрещены.

Пересечение границы

С 15 марта из-за коронавируса Польша закрыла въезда в страну из государств, не входящих в ЕС, без острой необходимости. Попасть в республику могут только иностранцы, являющиеся супругами или детьми польских граждан или находящиеся под постоянной опекой польских граждан, иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учебу в стране, а также представители дипломатического корпуса и члены их семей.

На данный момент все приезжающие в Польшу не на личном автомобиле должны проходить 10-дневную изоляцию. Это касается пассажиров самолетов, поездов и автобусов. От карантина освобождаются те, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса или имеет справку о его отсутствии, полученную не позднее 48 часов до приезда, а также ряд профессиональных категорий: дипломаты, рыбаки, моряки, водители грузового транспорта, медики, а также ученики и участники спортивных мероприятий.

На южной границе республики в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Чехии и Словакии теперь выборочно требуют предъявить отрицательные тесты на коронавирус. Их должны иметь все въезжающие. В противном случае следует отправиться на 10-дневный карантин.

Вакцинация

Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020 года. За минувшие месяцы в страну поступило 5,7 млн доз вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Более 4,8 млн доз уже использовано.

Число жителей Польши, сделавших первую прививку от коронавируса, превысило 3,1 млн человек. Вторую дозу препарата получили более 1,7 млн человек. Отмечается, что 5 879 доз вакцины пришлось утилизировать. Побочная реакция была выявлена у 5 034 привитых.

В первую очередь в Польше вакцинировали медиков, потом - людей старше 70 лет и учителей. Сейчас наступила очередь людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Темпы вакцинации сдерживают ограниченные объемы поставок вакцин производителями. Как заверяют власти, инфраструктура республики позволяет делать ежедневно в четыре раза больше прививок, но из-за нехватки вакцин организовать это не удается.

При этом правительство Польши решило не отказываться от вакцинации населения препаратом AstraZeneca. Ранее несколько европейских стран временно прекратили использование этой вакцины после появления данных об образовании тромбов у некоторых привившихся.

Также власти Польши ранее заявили, что не намерены приобретать российскую вакцину "Спутник V", по крайней мере до ее одобрения в ЕС. Да и в этом случае, по словам отвечающего за национальную программу вакцинации руководителя канцелярии главы польского правительства Михала Дворчика, поставки российского препарата не потребуются, так как на текущий год республика заказала всего 100 млн доз вакцин шести производителей, чего более чем достаточно для 38-миллионной Польши.

Статистика

Ситуация с распространением коронавируса в Польше в последние дни резко ухудшилась. Суточный прирост превышает 25 тыс. новых случаев в день. Всего начиная с 4 марта, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились более 2 млн человек, умерли почти 49 тыс., выздоровели 1,6 млн. За все время эпидемии в Польше было сделано более 11 млн тестов на коронавирус.

В польских больницах сейчас размещены около 22,5 тыс. пациентов с коронавирусом, 2 245 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 383 тыс. человек находятся на карантине. На данный момент в стране имеется 31 тыс. коек для ковидных больных и 3 тыс. аппаратов ИВЛ.