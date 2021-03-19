Третья волна в Европе. Главное о коронавирусе за 19 марта

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 437 938 случаев заражения, из них новых — 9699. За сутки умерли 443 человека, за весь период — 94 267.
- После заражения коронавирусом умер заслуженный артист РФ Виталий Стремовский, ему было 74 года.
Москва
- Всего зафиксировано 1 008 224 случая заражения, из них новых — 1809. Госпитализированы 716 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 121,7 млн случаев заражения, умерли 2 691 035 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Еврокомиссия объявила о начале третьей волны в Европе.
- В Грузии умерла медсестра, которая в четверг впала в кому после вакцинации препаратом AstraZeneca. У нее был анафилактический шок. В стране решено сократить масштабы применения вакцины. Смерть от анафилактического шока из-за этого препарата стала первой в мире.
- Ученые выяснили, что употребление корейской квашеной капусты облегчает течение COVID-19.
- Таиланд сократит карантин для прибывающих в страну до десяти дней, но это не распространится на посетителей из стран, где зафиксированы новые штаммы.
- В Азербайджане продлили до 1 июня особый карантинный режим.
- Камерун и Республика Сейшельские Острова зарегистрировали "Спутник V".
- В Гонконге отмечен первый случай смерти пациента после прививки вакциной BioNTech, речь идет о 66-летнем мужчине, который страдал от диабета и других хронических заболеваний.