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Третья волна в Европе.
Третья волна в Европе.
Третья волна в Европе.
Третья волна в Европе.
Третья волна в Европе.
Пандемия COVID-19

Третья волна в Европе. Главное о коронавирусе за 19 марта

© REUTERS/Stephane Mahe
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 437 938 случаев заражения, из них новых — 9699. За сутки умерли 443 человека, за весь период — 94 267.
  • После заражения коронавирусом умер заслуженный артист РФ Виталий Стремовский, ему было 74 года.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 008 224 случая заражения, из них новых — 1809. Госпитализированы 716 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 121,7 млн случаев заражения, умерли 2 691 035 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Еврокомиссия объявила о начале третьей волны в Европе.
  • В Грузии умерла медсестра, которая в четверг впала в кому после вакцинации препаратом AstraZeneca. У нее был анафилактический шок. В стране решено сократить масштабы применения вакцины. Смерть от анафилактического шока из-за этого препарата стала первой в мире.
  • Ученые выяснили, что употребление корейской квашеной капусты облегчает течение COVID-19.
  • Таиланд сократит карантин для прибывающих в страну до десяти дней, но это не распространится на посетителей из стран, где зафиксированы новые штаммы.
  • В Азербайджане продлили до 1 июня особый карантинный режим.
  • Камерун и Республика Сейшельские Острова зарегистрировали "Спутник V".
  • В Гонконге отмечен первый случай смерти пациента после прививки вакциной BioNTech, речь идет о 66-летнем мужчине, который страдал от диабета и других хронических заболеваний.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Комитет ВОЗ по безопасности вакцин заявил, что польза AstraZeneca перевешивает риски
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