Правительство Пензенской области работает в штатном режиме после задержания главы региона

ПЕНЗА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Пензенской области, где в воскресенье был задержан глава региона Иван Белозерцев, работает в штатном режиме. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

"Правительство Пензенской области работает в штатном режиме, в соответствии с Уставом региона", - отметила Черемушкина.

Согласно Уставу Пензенской области, в случае когда губернатора временно не может исполнять обязанности, их исполняет вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области, председатель правительства, его первый заместитель или один из зампредседателей правительства.

В настоящее время вице-губернатором региона является Лариса Рябихина. Правительство области возглавляет Николай Симонов. Как сообщила Черемушкина ТАСС, исполняющий обязанности главы региона пока не назначен.

Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что Белозерцев задержан по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. Шпигель был задержан вместе с Белозерцевым.

Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах губернатора региона, набрав более 78% голосов.