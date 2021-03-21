{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Ивана Белозерцева

Правительство Пензенской области работает в штатном режиме после задержания главы региона

При этом, по словам пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной, исполняющий обязанности главы региона пока не назначен
Иван Белозерцев (справа) Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
Иван Белозерцев (справа)
© Следственный комитет РФ/ТАСС

ПЕНЗА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Пензенской области, где в воскресенье был задержан глава региона Иван Белозерцев, работает в штатном режиме. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

На эту тему
Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

"Правительство Пензенской области работает в штатном режиме, в соответствии с Уставом региона", - отметила Черемушкина.

Согласно Уставу Пензенской области, в случае когда губернатора временно не может исполнять обязанности, их исполняет вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области, председатель правительства, его первый заместитель или один из зампредседателей правительства.

В настоящее время вице-губернатором региона является Лариса Рябихина. Правительство области возглавляет Николай Симонов. Как сообщила Черемушкина ТАСС, исполняющий обязанности главы региона пока не назначен.

Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что Белозерцев задержан по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. Шпигель был задержан вместе с Белозерцевым.

Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах губернатора региона, набрав более 78% голосов.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьДело в отношении Ивана Белозерцева
Медики оценили состояние эвакуированных из-за пожара в шахте под Белгородом
По данным департамента здравоохранения региона, угрозы жизни и здоровью шахтеров нет
Читать полностью