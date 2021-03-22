Исследования "Спутника Лайт" среди детей начнут после регистрации ее применения у взрослых

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Исследование вакцины "Спутник Лайт" среди детей начнутся после ее регистрации для применения среди взрослых. Об этом заявил в понедельник директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам вакцинации против коронавируса.

"Хочу отметить, что сейчас много усилий уделяется составлению документации, которая позволит, я надеюсь, после всех формальных процедур регистрации "Спутника Лайт" на взрослом населении, перейти к исследованию этого препарата на детском населении. <...> Вакцинация детского населения тоже проблема, которая в ближайшее время встанет или уже встала перед каждой страной и перед мировым сообществом", - сказал он.

По его словам, также проводится большая работа по изучению возможности защиты вакциной "Спутник Лайт" против вновь возникающих вариантов коронавируса.

О вакцине

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

27 февраля 2021 года в Москве началась вакцинация участников исследования вакцины "Спутник Лайт".

"Спутник Лайт" - облегченный вариант препарата "Спутник V", разработанного Центром имени Гамалеи и ставшего первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он состоит только из одного (первого) компонента, соответственно, требует одной прививки вместо двух.