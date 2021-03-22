Одного из пострадавших при взрыве газа в доме в Химках выписали из больницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Врачи Долгопрудненской центральной больницы выписали одного из пострадавших после взрыва в жилом доме в Химках. Об этом сообщила в понедельник администрация городского округа.

Что известно о взрыве в жилом доме в Химках

"Сегодня из Долгопрудненской центральной больницы выписали первого пострадавшего после взрыва в жилом доме на Зеленой улице в Химках. Сразу после ЧП молодого человека госпитализировали в отделение нейрохирургии. Сегодня врачи подтвердили, что состояние здоровья пациента стабильное, и приняли решение о его выписке", - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Отмечается, что пострадавшего планируется разместить в одной из городских гостиниц. Врачи продолжат наблюдать за самочувствием больного амбулаторно.

По данным городской администрации, в настоящее время из квартир поврежденного в результате взрыва дома расселили 18 жильцов, им предоставили гостиничные номера. "Еще 15 человек попросили предоставить им гостиницу позже, некоторые из них временно разместились у родственников, кто-то находится в отъезде", - отмечается в материале.