В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за насилие и угрозы со стороны коллекторов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым во вторник внесла в нижнюю палату законопроект о лишении свободы на срок до 12 лет за применение насилия или угроз в рамках осуществления коллекторской деятельности. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица, будет наказываться в том числе лишением свободы на срок до пяти лет.

Если преступление было совершено группой лиц, то срок лишения свободы может составить до 12 лет.