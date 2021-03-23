{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Голикова назвала разговоры о неэффективности "Эпиваккороны" мифами

Вице-премьер сообщила, что сама привилась этим препаратом и никаких побочных эффектов после вакцинации не ощутила

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мифы о неэффективности вакцины "Эпиваккорона", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора, вскоре будут развеяны, рассчитывает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На эту тему
Российские вакцины от коронавируса. Характеристики и особенности исследований
Российские вакцины от коронавируса.

"Она, может, не имеет такого [широкого] еще распространения, и поэтому о ней так осторожно говорят <...>. Наверное, просто недостаточно публикаций, но я очень надеюсь, что эти публикации скоро появятся и эти мифы по поводу того, что она неэффективна, будут развеяны", - сказала в интервью журналисту Антону Красовскому на телеканале "Россия-24" Голикова, которая сама привилась "Эпиваккороной".

Голикова добавила, что сама привилась "Эпиваккороной", никаких побочных эффектов после вакцинации вице-премьер не ощутила.

"Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор", стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Петербурге свернули 50% коек для пациентов с коронавирусом
За неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 5%
Читать полностью