Голикова назвала разговоры о неэффективности "Эпиваккороны" мифами

"Она, может, не имеет такого [широкого] еще распространения, и поэтому о ней так осторожно говорят <...>. Наверное, просто недостаточно публикаций, но я очень надеюсь, что эти публикации скоро появятся и эти мифы по поводу того, что она неэффективна, будут развеяны", - сказала в интервью журналисту Антону Красовскому на телеканале "Россия-24" Голикова, которая сама привилась "Эпиваккороной".

Голикова добавила, что сама привилась "Эпиваккороной", никаких побочных эффектов после вакцинации вице-премьер не ощутила.

"Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор", стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.