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Bloomberg: ЕС планирует ужесточить контроль за экспортом вакцины от коронавируса

По информации агентства, Еврокомиссия при принятии решений будет опираться на данные о темпах вакцинации в государствах, которые запрашивают поставки препаратов из ЕС

ТАСС, 24 марта. Евросоюз в среду представит более жесткие правила, регулирующие экспорт вакцины от коронавируса из стран сообщества. Об этом со ссылкой на представителя ЕС сообщило агентство Bloomberg.

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По его данным, новые нормы упростят заморозку Евросоюзом экспорта в страны, которые не выполнили собственные обязательства по поставкам вакцины. Кроме того, Еврокомиссия (ЕК) при принятии решений будет опираться на данные о темпах вакцинации в государствах, которые запрашивают поставки препаратов из ЕС.

Агентство уточняет, что изменения не коснутся поставок в рамках международного механизма COVAX.

Замглавы ЕК Марош Шефчович во вторник заявил, что ЕС вынужден прибегнуть к юридическим действиям, включая ограничения экспорта, против британско-шведской компании AstraZeneca за недопоставку вакцины. В то же время он отметил, что Евросоюз не намерен вводить полный запрет на экспорт производимых на территории сообщества вакцин, но продолжит контроль экспорта, требуя от производителей выполнения контрактных обязательств, а от стран-партнеров - транспарентности и взаимности.

Вопросы поставок вакцин, а также контроля их экспорта будут обсуждаться на онлайн-саммите ЕС 25-26 марта.

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