Единороссы предлагают распространить туристический кешбэк на путевки в детские лагеря

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" предлагает распространить программу туристического кешбэка на путевки в детские лагеря. Об этом в среду сообщила пресс-служба партии.

"Единая Россия" предлагает распространить туристический кешбэк на путевки в детские лагеря и включить их в число пострадавших от пандемии отраслей. Это позволит оздоровительным организациям получить государственные меры поддержки, а родителям - организовать детям отдых после долгого нахождения дома", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что возможность получения кешбэка за детские путевки стала бы хорошей финансовой поддержкой для семей. "Не каждый регион может за счет своего бюджета помочь снизить стоимость путевок, сделав скидку на оплату. Такая мера также поддержит спрос на путевки и поможет восстановиться организаторам детского отдыха, дав им определенную гарантию заполняемости", - приводятся ее слова в сообщении.

Кроме того, единороссы выступают за разработку программы реконструкции детских оздоровительных лагерей и предлагают начать ее в 2021 году со сроком реализации в течение пяти лет. "Сегодня оздоровительные лагеря во многих регионах пришли в полную негодность. Денег у муниципалитетов на их ремонт объективно не хватает, при этом востребованность таких лагерей очевидна. И она круглогодична", - отмечает заместитель секретаря генсовета "Единой России", председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что возможность отправить детей на отдых недалеко от дома очень важна для родителей. "Поэтому партия выходит с такой инициативой и предлагает выделить на нее средства из федерального бюджета на условиях софинансирования регионом, понимая, что своими силами территории эту проблему не решат", - сообщил он.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса детская оздоровительная кампания прошла в сжатые сроки с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических ограничений, напомнили в партии. "По данным мониторингов партпроекта "Крепкая семья" принять детей смогли лишь почти 17% лагерей по всей стране", - говорится в сообщении.