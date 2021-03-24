Власти Петербурга будут дополнительно регулировать въезд туристов на ЧЕ-2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Допуск туристов в Санкт-Петербург во время чемпионата Европы по футболу 2021 года будут дополнительно регулировать с учетом утвержденного режима проведения матчей. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, курирующий в городском правительстве вопросы спорта и культуры.

"Такого точно не произойдет, что мы проснемся в один прекрасный день и увидим здесь толпу туристов, которым негде жить. Если будет решение, мы людей примем. Мы аккуратно к этому относимся, проводим дополнительные встречи с Роспотребнадзором, обсуждаем, как может развиваться ситуация - есть позитивный и негативный сценарии. Мы готовы к любому сценарию, но рассчитываем на позитивный. То, как будут допускать гостей в город во время чемпионата, тоже будет обсуждаться, в том числе на федеральном уровне, в самое ближайшее время. Так уж совсем "дикарями" приехать вряд ли будет возможно", - сказал Пиотровский.

По словам вице-губернатора Петербурга, город сможет достойно принять то количество болельщиков, которое позволит эпидемиологическая обстановка. Решение о том, сколько будет допущено зрителей на петербургские матчи, городской оргкомитет примет в начале апреля после консультаций с Роспотребнадзором и УЕФА.

"Скоро начинаем информационную кампанию, сейчас уже можно заявлять с уверенностью, что чемпионат Европы пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году, и пройдет, скорее всего, со зрителями. Посмотрим, сможем ли мы сразу принять большое количество людей на стадионе или, возможно, запланируем чуть меньше и потом оставим себе возможность увеличить, потому что возможности уменьшить не будет", - сказал Пиотровский, отметив, что городская спортивная и туристическая инфраструктура полностью готовы к приему гостей.

Матчи чемпионата Европы по футболу запланированы с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге должны пройти матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира. Также игры первенства должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.