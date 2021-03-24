Институт истории блокады начнет работать в Петербурге с января 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Институт истории обороны и блокады Ленинграда, который создается в Санкт-Петербурге по поручению президента РФ Владимира Путина, начнет деятельность с января 2022 года. Его создадут на базе Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и разместят в комплексе музея в Соляном переулке, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор Борис Пиотровский.

В марте 2020 года в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, Путин потребовал от кабинета министров, администрации президента и правительства Санкт-Петербурга подготовить предложения по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда.

"У нас есть поручение президента об организации института изучения блокады, мы готовим предложения по организации этого института на базе Государственного музея обороны и блокады Ленинграда. Мы сейчас определяем, как это будет происходить, проводим организационные мероприятия, получаем на это бюджет, определяем, где он будет находиться - он будет, безусловно, на территории музея. Сейчас его площадь небольшая, мы ее только будем расширять, и чтобы это было не увязано, возможно, какой-то промежуточный вариант, но, тем не менее, институт будет существовать со следующего года, с 1 января совершенно точно", - сказал Пиотровский.

Он отметил, что продолжается процесс расширения площадей музея за счет помещений, которые передаются городу от Министерства обороны РФ.

"Экспозиции музея блокады будут расширяться обязательно. У нас сформирован обновленный состав рабочей группы, было вводное заседание с участием представителей Министерства обороны, и мы стараемся актуализировать нашу дорожную карту по расширению. Часть помещений сейчас передается, а по части есть определенные сложности, потому что мы должны предоставить Минобороны альтернативные площади. С этим пока есть сложности, но, тем не менее, они решаются", - сказал Пиотровский.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке в Петербурге ведет свою историю с апреля 1944 года, когда открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был раскассирован в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В сентябре 2019 года в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.