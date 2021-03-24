Премьер и глава Минздрава Хорватии привились от коронавируса препаратом AstraZeneca

ЗАГРЕБ, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, председатель Сабора (однопалатный парламент страны) Гордан Яндрокович и министр здравоохранения Вили Берош в среду вакцинировались от коронавируса нового типа препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA .

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"Сегодня мы направили сильное послание доверия медицинской науке, профессии, в особенности в связи с тем, что мы привились вакциной AstraZeneca", - приводит агентство слова главы Минздрава.

Вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На первом этапе в страну поступила партия из 9 750 доз препарата американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Власти сделали предварительный заказ в общей сложности на 8,7 млн доз вакцин Pfizer и BioNTech, а также компаний AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac. К настоящему времени в стране сделали прививку более 311 тыс. жителей.