Задержанных в Минске журналистов "Коммерсанта" и "Известий освободили

МИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Корреспондент газеты "Коммерсантъ" Кирилл Кривошеев и фотограф издания "Известия" Павел Волков, которые были задержаны в Минске при освещении акций протеста, отпущены из РУВД Октябрьского района. Об этом сообщает в четверг Белорусская ассоциация журналистов.

"Журналистов Кривошеева и Волкова освободили из милиции", - сказано в сообщении.

Главред "Коммерсанта" Владимир Желонкин и секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир подтвердили в разговоре с ТАСС освобождение россиян.

Ранее Шафир со ссылкой на МВД Белоруссии рассказал, что журналисты были задержаны "в связи с отсутствием у них аккредитации, обязательной для работы в республике".

Ранее сообщалось, что в четверг в Минске проходят задержания участников акции, посвященной отмечаемому оппозицией Дню воли.