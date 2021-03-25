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Кризис в Белоруссии

Задержанных в Минске журналистов "Коммерсанта" и "Известий освободили

Журналистов ранее задержали "в связи с отсутствием у них аккредитации, обязательной для работы в республике"

МИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Корреспондент газеты "Коммерсантъ" Кирилл Кривошеев и фотограф издания "Известия" Павел Волков, которые были задержаны в Минске при освещении акций протеста, отпущены из РУВД Октябрьского района. Об этом сообщает в четверг Белорусская ассоциация журналистов.

"Журналистов Кривошеева и Волкова освободили из милиции", - сказано в сообщении.

Главред "Коммерсанта" Владимир Желонкин и секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир подтвердили в разговоре с ТАСС освобождение россиян.

Ранее Шафир со ссылкой на МВД Белоруссии рассказал, что журналисты были задержаны "в связи с отсутствием у них аккредитации, обязательной для работы в республике".

Ранее сообщалось, что в четверг в Минске проходят задержания участников акции, посвященной отмечаемому оппозицией Дню воли.

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БелоруссияРоссияКризис в Белоруссии
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