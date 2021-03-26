На Сахалине проверят электрооборудование всех соцучреждений после смерти студентов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в пятницу распорядился проверить работу электрического оборудования во всех социальных учреждениях региона в связи с гибелью двух студентов в общежитии Южно-Сахалинска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Глава региона потребовал в течение трех дней провести внеплановую проверку работы электрического оборудования во всех социальных объектах регионального значения", - рассказали в пресс-службе правительства.

Помимо этого, областные власти окажут семьям погибших студентов всю необходимую помощь и поддержку.

Трагедия произошла около 03:00 в ночь на 26 марта (19:00 25 марта мск). В одном из общежитий Сахалинского государственного университета (СахГУ) от удара электрическим током погибли два студента. Возбуждено уголовное дело. По данным местных СМИ, один из студентов получил травму во время принятия душа от короткого замыкания электропроводки титана. Второй молодой человек погиб, пытаясь спасти друга.